25.06.2024 09:47 Рита Парфенова

У Харкові розширили графіки відключення світла

Обленерго застосовуватиме графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго».

« У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергетичній системі України планується обмеження споживачів Харкова та Харківської області за розширеним графіком погодинних відключень електроенергії (з 00:00 до 24:00)», – йдеться у повідомленні.

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Оновлений графіку буде актуальним в період до 28 червня. Згідно ньому у чотирьох груп з 12 світло вимикатимуть двічі на добу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.