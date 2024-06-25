Про відключення світла 25 червня в Харкові

Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00.

Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 22 до 28 червня включно.