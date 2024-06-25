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25.06.2024  09:36   Рита Парфенова

Про відключення світла 25 червня в Харкові

25 червня у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень.


Про відключення світла 25 червня в Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго».

Погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні, зауважили в Укренерго. Обленерго застосовуватиме графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

 Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00.

 Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

 Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 22 до 28 червня включно.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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