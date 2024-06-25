25.06.2024 09:05 Рита Парфенова

Про обстріл Харкова розповіли в ХОВА

Увечері 24 червня Харків та передмістя перебували під ударами ворожої авіації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

«О 22:40 ворог вдарив КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня в різних населених пунктах Харківщини сталися численні ворожі обстріли, які призвели до значних пошкоджень: