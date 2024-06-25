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25.06.2024  08:44   Рита Парфенова

Харків'ян попереждають про негоду

25 червня в Харкові очікується короткочасний дощ, місцями гроза.

https://redpost.com.ua/1001446/1271150-prognoz-pogodi-u-harkovi-na-25-chervnya
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
«Вдень 25 червня по місту та області очікується гроза  місцями град», – йдеться у повідомленні.
 
Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 чеврня вдень у Харкові очікується до 23 градусів тепла.
Тэги:  негода, харків
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