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25.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня

Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 15 - 17°, вдень 21 - 23°.

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Народні прикмети

  • багато конюшини росте — до дощового місяця;
  • спекотний і сухий день — до того, що грибів влітку буде мало;
  • дощить — чекайте на великий урожай меду;
  • над водоймою видно веселку — до дощу;
  • вдень спекотно — ще 40 днів буде така погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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