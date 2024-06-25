Прогноз погоди у Харкові на 25 червня

Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ.
Вітер північний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 15 - 17°, вдень 21 - 23°.
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Сьогодні найкращий день для реалізації планів та підбиття проміжних підсумків. Тим, хто вже завзято працював над своєю метою, варто оцінити досягнуте і подумати, чи правильно вони йдуть.
Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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