24.06.2024 21:20

Чи буде відсрочка від армії для аспірантів поінформували у Міносвіті

Про це поінформував мвнстр освіти Оксен Лісовий.



Чи буде відсрочка від армії для аспірантів поінформували у Міносвіті



Як повідомляє РЕДПОСТ, очільник Міносвіти оголосив, що відтепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку, — міністр освіти Оксен Лісовий.

Також серед нововведень для потенційних аспірантів:

Вступ на денну форму навчання лише за державним замовленням.

Кількість бюджетних місць збільшується з 3200 до 7000.

ЄВІ залишається обов'язковим для всіх, хто вступає до аспірантури, але змінюється його значущість при розрахунку конкурсного балу.

Для довідки: цьогоріч на ступінь доктора філософії/доктора мистецтва претендують 140 000+ осіб (що у ~20 разів більше, ніж у 2022 році), з них 91 000+ — чоловіки призовного віку.