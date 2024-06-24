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24.06.2024  21:20   

Чи буде відсрочка від армії для аспірантів поінформували у Міносвіті

Про це поінформував мвнстр освіти Оксен Лісовий.


Чи буде відсрочка від армії для аспірантів поінформували у Міносвіті
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, очільник Міносвіти оголосив, що відтепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку, — міністр освіти Оксен Лісовий.
 
Також серед нововведень для потенційних аспірантів:
  •  Вступ на денну форму навчання лише за державним замовленням. 
  • Кількість бюджетних місць збільшується з 3200 до 7000.
  • ЄВІ залишається обов'язковим для всіх, хто вступає до аспірантури, але змінюється його значущість при розрахунку конкурсного балу.
 
Для довідки: цьогоріч на ступінь доктора філософії/доктора мистецтва претендують 140 000+ осіб (що у ~20 разів більше, ніж у 2022 році), з них 91 000+ — чоловіки призовного віку.
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