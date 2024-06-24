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24.06.2024  20:12   Дмитро Колонєй

Харківська дитяча поліклініка отримала допомогу від благодійників

Харківському медзакладу надали сучасне обладнання.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мМіська дитяча поліклініка №15 отримала допомогу у вигляді сучасного медичного обладнання. Її надав благодійний фонд «The EneidaFoundation».

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як медики швидкої на Харківщині прийняли пологи по дорозі в лікарню.
 
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