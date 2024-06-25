Після обстрілу Харківщини горіло поле з травою: оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили одну пожежу в Ізюмському районі області. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 600 кв.м.
Загалом протягом доби з 24 по 25 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11962 особи, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня у селі Слобожанське Липецької громади легковий автомобіль «Daewoo Lanos» натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув відразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу.
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