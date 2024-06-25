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25.06.2024  08:11   Рита Парфенова

Ворожі обстріли пошкодили школу, ЛЕП та житлові будинки: ситуація на Харківщині на ранок 25 червня

24 червня в різних населених пунктах відбулися численні ворожі обстріли, які призвели до значних пошкоджень:


Фото ілюстративне
Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • с. Новоплатонівка: Авіаційний обстріл трьома керованими авіабомбами (КАБ) пошкодив будівлю школи.
  • с. Одноробівка: Обстріл з РСЗВ «Град» пошкодив господарчі споруди, житловий будинок та лінії електропередач (ЛЕП).
  • с. Старий Салтів: Три керовані авіабомби вдарили по населеному пункту, пошкодивши приміщення приватного підприємства та господарчі споруди.
  • с. Куп'янськ-Вузловий: Обстріл з РСЗВ «Ураган» спричинив пошкодження житлового будинку та господарчих споруд.
  • с. Вільшани: Внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджено житлові будинки.

Поліцейські задокументували чергові воєнні злочини російських військ. Слідчі провели 28 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо шести кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському районі внаслідок наїзду авто на протитанкову міну загинули чоловік с дружиною.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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