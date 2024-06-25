Ворожі обстріли пошкодили школу, ЛЕП та житлові будинки: ситуація на Харківщині на ранок 25 червня

24 червня в різних населених пунктах відбулися численні ворожі обстріли, які призвели до значних пошкоджень:
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Поліцейські задокументували чергові воєнні злочини російських військ. Слідчі провели 28 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо шести кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському районі внаслідок наїзду авто на протитанкову міну загинули чоловік с дружиною.
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