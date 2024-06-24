Двоє цивільних загинули від підриву на міні у Харківській області

У Харківському районі внаслідок наїзду авто на протитанкову міну загинули чоловік с дружиною.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Трагична подія сталася у ранковий час 24 червня в прифронтовому селі Слобожанське Липецької громади Харківського району. легковий автомобіль «Daewoo Lanos» наїхав на протитанкову міну.
Внаслідок вибуху загинули двоє людей. Водій помер на місці, а його дружина, яка була евакуювана до лікувального закладу, також підійшла до кінця життя.
Правоохоронні органи з'ясовують обставини цього нещасного випадку.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.
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