Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 24 червня

Протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.
Учора, як і в суботу, російські військові завдали удари керованими авіабомбами по місту, внаслідок чого загинули та були поранені цивільні громадяни. В населених пунктах області ворог застосовував РСЗВ, артилерію, міномети, дрони та авіацію, продовжуючи терор проти мирного населення.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.
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