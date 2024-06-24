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24.06.2024  08:31   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 24 червня

Протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.


Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.

Учора, як і в суботу, російські військові завдали удари керованими авіабомбами по місту, внаслідок чого загинули та були поранені цивільні громадяни. В населених пунктах області ворог застосовував РСЗВ, артилерію, міномети, дрони та авіацію, продовжуючи терор проти мирного населення.

Зафіксовані руйнування:

  • м. Харков. 23 червня о 15.00 ворог обстріляв три райони міста:
    у Шевченківському районі через обстріл частково зруйновано двоповерхову будівлю закладу освіти. Постраждали чотири особи, серед яких 15-річна дитина;
     у Холодногірському районі зруйновано два приватні будинки, згорів гараж і господарська споруда. Загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, серед них 16-річна дитина;
    у Київському районі два снаряди влучили в будівлю неексплуатованого цеху підприємства;
    загалом постраждали 12 осіб, з них двоє дітей і один співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання в Харкові відновлено повністю;

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  • м. Куп'янськ. 23 червня о 16:33 внаслідок російського обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено будинок, гараж, паркан;
  • с. Рублене. Великобурлуцька громада, Куп'янський р-н. 23 червня о 14:00 внаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння;
  • с. Слатине, Дергачівська ТГ, Харківський р-н., 23 червня о 13:45 ворожим авіаційним обстрілом пошкоджено будівлі сільради, «Нової Пошти», два житлових будинки;
  • с. Куп’янськ–Вузловий. 23 червня внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок;
  • с. Земляний Яр. 23 червня внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, вулична мережа електроживлення. Без потерпілих;
  • с. Івашки. 23 червня військові рф завдали удару з FPV-дрона. Пошкоджено будівлю магазину. Без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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