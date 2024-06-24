24.06.2024 08:31 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 24 червня

Протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.

Учора, як і в суботу, російські військові завдали удари керованими авіабомбами по місту, внаслідок чого загинули та були поранені цивільні громадяни. В населених пунктах області ворог застосовував РСЗВ, артилерію, міномети, дрони та авіацію, продовжуючи терор проти мирного населення.

Зафіксовані руйнування:

м. Харков. 23 червня о 15.00 ворог обстріляв три райони міста:

у Шевченківському районі через обстріл частково зруйновано двоповерхову будівлю закладу освіти. Постраждали чотири особи, серед яких 15-річна дитина;

у Холодногірському районі зруйновано два приватні будинки, згорів гараж і господарська споруда. Загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, серед них 16-річна дитина;

у Київському районі два снаряди влучили в будівлю неексплуатованого цеху підприємства;

загалом постраждали 12 осіб, з них двоє дітей і один співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання в Харкові відновлено повністю;

м. Куп'янськ. 23 червня о 16:33 внаслідок російського обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено будинок, гараж, паркан;

с. Рублене. Великобурлуцька громада, Куп'янський р-н. 23 червня о 14:00 внаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння;

с. Слатине, Дергачівська ТГ, Харківський р-н., 23 червня о 13:45 ворожим авіаційним обстрілом пошкоджено будівлі сільради, «Нової Пошти», два житлових будинки;

с. Куп’янськ–Вузловий. 23 червня внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок;

с. Земляний Яр. 23 червня внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, вулична мережа електроживлення. Без потерпілих;

с. Івашки. 23 червня військові рф завдали удару з FPV-дрона. Пошкоджено будівлю магазину. Без постраждалих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.