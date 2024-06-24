24.06.2024 08:53 Рита Парфенова

Рятувальники гасили пожежі після обстрілів у Харкові, Куп'янську та Слатиному

Протягом минулї доби рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Холодногірському районі Харкова, а також у Куп’янському та Харківському районах області.

Перша пожежа сталася близько 13:40 у селі Слатине Дергачівської громади. Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих гаражів на площі 110 м². Пошкоджено два автомобілі та чотири приватних домоволодіння за різними адресами.

Приблизно через годину в Харкові, внаслідок одного з ворожих ударів, у приватному житловому секторі сталися руйнування та пожежа двох господарських споруд і гаража на загальній площі 60 м². В іншому місці влучання прийшлося в будівлю навчального закладу, спричинивши часткову руйнацію. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було. Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих.

Близько 16:30 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів дах житлового будинку на площі 120 м². Постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 23 по 24 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

5 – на допомогу населенню;

3 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.



Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11956 осіб, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.