    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники гасили пожежі після обстрілів у Харкові, Куп'янську та Слатиному
24.06.2024  08:53   Рита Парфенова

Рятувальники гасили пожежі після обстрілів у Харкові, Куп'янську та Слатиному

Протягом минулї доби рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Холодногірському районі Харкова, а також у Куп’янському та Харківському районах області.

Перша пожежа сталася близько 13:40 у селі Слатине Дергачівської громади. Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих гаражів на площі 110 м². Пошкоджено два автомобілі та чотири приватних домоволодіння за різними адресами.

Приблизно через годину в Харкові, внаслідок одного з ворожих ударів, у приватному житловому секторі сталися руйнування та пожежа двох господарських споруд і гаража на загальній площі 60 м². В іншому місці влучання прийшлося в будівлю навчального закладу, спричинивши часткову руйнацію. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було. Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих.

Близько 16:30 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів дах житлового будинку на площі 120 м². Постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 23 по 24 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 3 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11956 осіб, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 20 червня. Оперативна обстановка від ДСНС 20.06 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини гасили лісову пожежу внаслідок ворожих обстрілів (фото) 18.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 18 червня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 