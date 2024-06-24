Рятувальники гасили пожежі після обстрілів у Харкові, Куп'янську та Слатиному

Протягом минулї доби рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Холодногірському районі Харкова, а також у Куп’янському та Харківському районах області.
Перша пожежа сталася близько 13:40 у селі Слатине Дергачівської громади. Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих гаражів на площі 110 м². Пошкоджено два автомобілі та чотири приватних домоволодіння за різними адресами.
Приблизно через годину в Харкові, внаслідок одного з ворожих ударів, у приватному житловому секторі сталися руйнування та пожежа двох господарських споруд і гаража на загальній площі 60 м². В іншому місці влучання прийшлося в будівлю навчального закладу, спричинивши часткову руйнацію. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було. Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих.
Близько 16:30 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів дах житлового будинку на площі 120 м². Постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 23 по 24 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11956 осіб, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 23 червня внаслідок обстрілу Харкова та області військовими рф загинув цивільний чоловік, ще 13 людей дістали поранення, у том числі двоє неповнолітніх.
Комментариев: 0
Вам буде легше концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне. Єдине "але" - зірки схилятимуть до зайвої серйозності і навіть суворості, що може трохи затьмарювати ваш настрій.
На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі можливий сильний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Раніше Різдво Івана Хрестителя святкували в Україні 7 липня. Проте після переходу на новий календар дату свята перенесли на 24 червня. Різдво Івана Предтечі в народі більше відоме як свято Івана Купала.
влажность:
давление:
ветер: