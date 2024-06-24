24.06.2024 08:09 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 24 червня

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.



Фото ілюстроване

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції біля Вовчанська, але зазнав невдачі. Сили оборони не тільки ефективно тримають оборону, але й завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. За останню добу окупанти втратили понад сотню солдатів та три артилерійські системи.



На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог активно атакує в районах Піщаного, Стельмахівки та Синьківки, проте більшість атак відбито, хоча бої ще тривають. Противник зазнає значних втрат, але не припиняє спроб прорвати оборону.

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