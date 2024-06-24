24.06.2024 07:30 Рита Парфенова

Івана Купала: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Раніше Різдво Івана Хрестителя святкували в Україні 7 липня. Проте після переходу на новий календар дату свята перенесли на 24 червня. Різдво Івана Предтечі в народі більше відоме як свято Івана Купала.

Івана Купала, також Іванів день – одне з головних слов'янських язичницьких свят, пізніше приурочений до Різдва Іоанна Хрестителя. Назва свята виникла внаслідок поступового накладання (у процесі християнізації) назви церковного дня на згадку про Івана Хрестителя (Іоанна Предтечі) на стародавнє дохристиянське (слов'янське) свято Купалье, присвячене язичницькому богу Купалі.



До хрещення Івана Купали був приурочений до дня літнього сонцестояння, найкоротшої ночі (20-22 червня за старим стилем). Свято ще називалося Купа, той самий корінь, що й у слова разом, позначав єднання. З прийняттям християнства свято стали відзначати у день народження Іоанна Хрестителя – 24 червня.

Традиційно Івана Купалу відзначають на природі. Цієї ночі треба розвести багаття і перестрибнути через вогонь, сплести вінок з квітів і пустити його на воду, гадаючи на коханого, співати пісні, знайти квітучу папороть. Якщо все це зробили, то свято вважається вдалим.



Після святкової ночі намагалися зцілюватись росою. Для цього потрібно встати якомога раніше (або не лягати!) і пройтися босоніж цілющою купальською росою. Занурюватися в річку чи озеро треба було неодмінно між утренею та обідньою — вважалося, що після цього проходять усі хвороби.



Івана Купалу називали також Травником. На те є дві причини. По-перше, потрібно було збирати лікувальні трави, які набували особливих властивостей. По-друге, на Купалу селяни відкривали величезний покіс.



Лікарські рослини заготовляли на світанку, подалі від поселень та доріг, обов'язково у гарному настрої та з молитвою. Крім цілющих властивостей, рослини мають у цей час значну магічну силу.



Особливо шанувалася трава тирлич. Відвар із неї робили обов'язково у новому горщику, який купували не торгуючись. Вмивалися цим відваром, щоб привернути увагу обранця, примовляючи тричі: «Тірліч, тирлич! Мого милого покликти! Такий обряд проводили і для того, щоб дівчині швидше вийти заміж.



Інша любовна рослина – барвінок. Використовували його для того, щоб хлопці до дівчат стелилися.



Ще заготовляли любисток, котрий у народі називали «любовним коренем». Вірили: щоб завжди залишатися молодою, красивою та привабливою для протилежної статі, треба купатися у воді з відваром любистка, а щоб привабити кохання, можна додати у воду сім бутонів троянд. Крім того. На Івана Купала збирали звіробій – його боїться вся погань так само, як і сонячного світла.



До речі! Якщо на Іванів день перелазити дванадцять огородів (себто парканів), будь-яке бажання здійсниться.

Що не можна робити

У купальську ніч радять не спати.

Цього дня не можна позичати або брати позику.

А дітям, людям похилого віку та вагітним жінкам радять не перебувати біля відкритої води.

Не можна також піднімати речі чи гроші, знайдені на дорозі.

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24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято – День басейну. Завдяки басейну ми маємо можливість поринути в літо будь-якої пори року, насолоджуючись купанням. Крім того, басейн – невід'ємна частина таких різновидів спорту, як плавання, водне поло, стрибки з вишки.



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Цього дня немає офіційних всесвітніх святкувань, натомість є казкове свято – Міжнародний день феї. Невідомо, хто першим вирішив виділити особливий день для міфічних персонажів, але свято полюбили у Франції, Німеччині, Великій Британії, Ірландії. 24 червня у багатьох містах Європи проводять костюмовані фестивалі, під час яких розігрують сценки з казок..

Також цього дня

1497 року британський мореплавець Джон Кабот відкрив Канаду, досягнувши острова Ньюфаундленд. Щоправда, він був упевнений, що він дістався північно-східної частини Китаю.



1901 - у Парижі відкрилася перша виставка 19-річного художника з Барселони Пабло Руїса Пікассо.



1916 - вперше сума контракту зірки Голлівуду склала семизначне число. "Кохана Америки" Мері Пікфорд підписала контракт зі студією "Парамаунт пікчерс" на суму 1 040 000 доларів.



1930 – відбулося перше використання радара для виявлення літаків (Анакостія, округ Колумбія).



1934 – столиця України була перенесена з Харкова до Києва.



1947 – вперше було офіційно зафіксовано появу НЛО. Бізнесмен з Айдахо Кеннет Арнольд, пілотуючи свій невеликий літак над горою Раньє, побачив у повітрі дев'ять схожих на тарілки об'єктів, які летіли строєм зі швидкістю близько 1200 миль на годину. Після сенсаційної доповіді Арнольда, в якій вперше з'явився термін «літаюча тарілка», почалася реєстрація невідомих літаючих об'єктів. За 50 років відмічено понад 8 тисяч випадків їхньої появи.



1947 – народився Пітер Уеллер, американський кіноактор, він же Робокоп (блищав також у фільмах «Голий сніданок», «Левіафан»).



1963 – у студії Бі-Бі-Сі у Лондоні вперше продемонстровано побутовий відеомагнітофон.



1967 – народився Ріхард Круспе-Бернштайн, музикант, соло-гітарист німецького гурту Rammstein, творець та вокаліст гурту Emigrate.



1987 – народився Ліонель Мессі, футболіст, гравець ФК «Барселона» та збірної Аргентини. Один із найкращих футболістів сучасності.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Богдан, Василь, Іван, Костянтин, Лука, Марія, Олександр, Фаїна, Ян.



за Юліанським календарем: Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.