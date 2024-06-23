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23.06.2024  21:23   

На Харківщині відбулося дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів

Оперативная інформація по Харківщині на вечір 23 червня 2024 року від Генштабу ЗСУ.

Відбулося дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
Ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському напрямку. 
 
На Куп’янському напрямку ситуація напружена - на цей час маємо дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої у двох локаціях, біля Синьківки і Стельмахівки, ще продовжуються. 
 
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Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобіля та 79 ворожих БпЛА.  Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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