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23.06.2024  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо пишний пиріг з черешнею на яйцях та вершках

Сезонний рецепт, який варто скуштувати.

Як приготувати пишний пиріг з черешнею на яйцях та вершках
 
Як пише РЕДПОСТ, готовий пиріг має наполягати 2-3 години.
 

Пиріг з черешнею на яйцях і вершках

 

Продукти: 

 
  • 3 яйця, 
  • 300 г борошна, 
  • 200 мл вершків, 
  • 150 мл молока, 
  • 0,5 ч.л. соди, 
  • 100 г цукру, 
  • сіль на кінчику ножа, 
  • 1 жменю черешні, 
  • 10 г вершкового масла.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Яйця збити із цукром і сіллю. 
  2. Змішати теплі вершки, соду та молоко. 
  3. Влити в миску з яйцями
  4. Додати просіяне борошно
  5. Перемішати. 
  6. Змастити форму.
  7. Викласти тісто у змащену форму
  8. Зверху додати очищену від кісточок черешню.
  9. Випікати пиріг 35-40 хвилин в духовці при 180 градусах.

 

Тэги:  рецепт, пиріг, черешня, яйця, вершки
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