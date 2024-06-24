24.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 червня

На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі можливий сильний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно–західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 25–27°.

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Народні прикмети

сильна роса вранці обіцяє хороший врожай огірків і горіхів;

багато зірок на небі вночі — попередження про великий врожай грибів наприкінці літа;

гроза цього дня свідчить про неврожай горіхів;

якщо польові квіти сильніше пахнуть, очікуйте швидкого дощу.