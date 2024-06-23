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23.06.2024  20:27   

Рятувальники Харківщини попереджають про небезпеку вночі

ДСНСники Харківщини звертають увагу на небезпечні метеорологічні явища.

Попереджають про небезпеку вночі рятувальники Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 24 червня                                                                                                                                                                                                                                                  Вночі 24 червня 2024 року по області та місту очікується гроза.                                                          
 
(I рівень небезпечності, жовтий ).
 
 
Тэги:  поради, допомога, харків
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