23.06.2024 19:52

Ігор Терехов привітав із закінченням школи одинадцятикласників

В Новобаварському районі Харкова пройшли випускні вечори.



Ігор Терехов привітав із закінченням школи одинадцятикласників



Як повідомляє РЕДПОСТ , з закінченням школи їх привітав мер Харкова Ігор Терехов. Відмінникам навчання він вручив 34 золотих і шість срібних медалей.

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«На вашу долю випало чимало важких випробувань, але ви гідно пройшли їх. Я пишаюся кожним із вас і хочу, щоб по життю ви йшли тільки з перемогами. Впевнений, що майбутнє міста - за вами, і вже незабаром ми разом будемо відновлювати наш рідний Харків», - зазначив, звертаючись до випускників, Ігор Терехов.

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