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23.06.2024  19:07   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили літню людину у Харкові (фото, відео)

Через авіаудар загарбників було також травмовано 11 мешканців Харкова.

 
Як повіджомляє РЕДПОСТ, 23 червня 2024 року близько 15:00 війська РФ знову завдали авіаційні удари по Харкову.
 
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  • У Холодногірському районі росіяни влучили по приватному житловому сектору. Загинув 73-річний чоловік. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес вісім людей: 16-річний хлопець, четверо чоловіків та три жінки. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. 
  • У Шевченківському районі частково зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Отримали поранення 15-річний хлопчик та 26-річна дівчина. У 43-річної жінки гостра реакція на стрес.

  • Задокументовано ще два влучання по території одного з підприємств у місті.
 
Всього зафіксовано чотири удари. Попередньо, на цей раз ворог застосував КАБ-250 з УМПК (керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції) з Білгородської області РФ.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Харкова.

 

Тэги:  смерть, вбивства, харків, агрессия россии
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