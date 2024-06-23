    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Половина Харкова залишається без світла через удари ворога
23.06.2024  16:02   Дмитро Колонєй

Половина Харкова залишається без світла через удари ворога

Про становище у місті поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Половина Харкова залишається без світла через удари ворога
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поіформував, що внаслідок ударів російського агресора по Харкову сьогодні, 23 червня, тимчасово припинене електропостачання половини міста.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
За його словами, під ударом КАБів опинилися цивільні об’єкти у Шевченківському та Холодногірському районах. 
 
«На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилась робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси», - повідомив очільник Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про обстріл та вибухи у Харкові.

 

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 Надзвичайні події Загарбники вдарили по дитячому навчальному закладу - Ігор Терехов 23.06 Надзвичайні події Ігор Терехов поінформував про загиблих через удар ворога 23.06 Влада Ігор Терехов розповів, коли відновлятимуть електрику у постраждалому від обстрілу будинку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 