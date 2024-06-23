23.06.2024 16:02 Дмитро Колонєй

Половина Харкова залишається без світла через удари ворога

Про становище у місті поінформував мер Харкова Ігор Терехов.



Половина Харкова залишається без світла через удари ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поіформував, що внаслідок ударів російського агресора по Харкову сьогодні, 23 червня, тимчасово припинене електропостачання половини міста.

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За його словами, під ударом КАБів опинилися цивільні об’єкти у Шевченківському та Холодногірському районах.

«На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилась робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси», - повідомив очільник Харкова.