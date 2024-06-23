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23.06.2024  15:02   Дмитро Колонєй

У Харкові вибухи: Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріл міста


У Харкові вибухи: Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував про обстріл Харкова:

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!"

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 22 червня 2024 року близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову чотирма УМПБ Д30-СН.
 
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