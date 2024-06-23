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23.06.2024  13:48   Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на яблука та виноград

Як змінилися ціни на популярні продукти.

Змінилися ціни на яблука та виноград
 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ціни на виноград в Україні знизилися, але яблука поки що не подешевшали.
 

Виноград

 
  • В середньому вартість винограду становить 203,43 грн/кг, що менше, ніж у травні (264,44 грн/кг). Вона коливається у різних супермаркетах від 166,30 грн/кг до 265,00 грн/кг.
 

Яблука

 
  • В середньому їх ціна складає 25,05 грн/кг. - від 19,00 грн/кг до 31,09 грн/кг. Айдаред коштують дорожче - 35,10 грн/кг.
 
Змінилися ціни на яблука та виноград
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як змінилися ціни у Харкові на сезонні фрукти.
 
Тэги:  ціни, яблука, виноград
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