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23.06.2024  13:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, коли відновлятимуть електрику у постраждалому від обстрілу будинку

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував у телеефірі , які роботи проведені, тривають та плануються.


Ігор Терехов розповів, коли відновлятимуть електрику у постраждалому від обстрілу будинку
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова у телеефірі, через удар КАБа, значних руйнацій зазнав житловий будинок. Троє людей загинули, ще 54 зазнали поранень. 
 
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Наразі комунальні служби усувають наслідки ворожого обстрілу.
 
«Вночі довелося обвалити цілий під’їзд, бо він ніс велику загрозу. Зараз фахівці вже працюють над проєктом його відновлення. У двох інших під’їздах будемо відновлювати електропостачання. Сьогодні також почнемо ремонтні роботи на даху, який був зруйнований», - зазначив мер. 
 
Ігор Терехов подякував усім містянам, які здають кров на допомогу пораненим.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 22 червня 2024 року близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову чотирма УМПБ Д30-СН.
 

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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