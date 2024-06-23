23.06.2024 12:08 Дмитро Колонєй

В Україні планують підвищити пенсії: стало відомо, яким чином

Уряд готує зміни до законів.



В Україні планують підвищити пенсії: стало відомо, яким чином



Як повідомляє РЕДПОСТ, наразі українські пенсіонери отримують пенсію, яка складає 30% від заробітної плати.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Кабмін готує законодавчі зміни в системі пенсійного забезпечення громадян, аби підвищити пенсі. удвічі.

Яка ситуація наразі.

Українці сплачують внески лише до солідарного Пенсійного фонду. Завдяки цим внескам літнім українцям вдається виплачувати пенсію. Однак здебільшого ці пенсії невисокі. Коефіцієнт заміщення зарплати пенсією (розмір пенсії у відсотках від зарплати) в Україні нині становить близько 30%. Тобто, вийшовши на пенсію, громадяни отримують лише 30% від своєї зарплати. Та й то така пенсія дотується з держбюджету.

Що планує уряд.

Кабмін має намір запровадити ще й обов'язкову накопичувальну пенсію. Наразі в Україні існує тільки добровільна система пенсійних накопичень. І, на жаль, у ній бере участь не так уже й багато громадян - лише 900 тисяч. Водночас брати участь у системах обов'язкових накопичень будуть усі громадяни України.