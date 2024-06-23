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23.06.2024  11:23   Дмитро Колонєй

Росіяни знищили притулок для тварин на Харківщині

Окупанти гатили по інфраструктурі Малоданилівської громади Харківщини.

 
Як повідомоляє РЕДПОСТ, загарбники знищують інфраструктуру та  організації Малоданилівської громади.
 
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Окупанти б'ють по місцям відпочинку, дитячим таборам, стадіонам, житлу людей, місцям пербуваня свиней, стайням, гуртожиткам, навчальним корпусам. Все це знищується.
 
 
 
22 червня 2024 року росіяни знищили пітомнік для безхатніх тварин, в який останні роки з усієї області доставлялися кинуті домашні улюбленці.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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