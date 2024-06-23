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23.06.2024  10:34   Дмитро Колонєй

Як вплине дефіцит електроенергії на навчання школярів

Про те, як зміниться навчання у школах, розповів міністр освіти Оксен Лісовий.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, навчальний рік 2024/2025 може виявитися найважчим, оскільки такого критичного становища в енергетиці країни ще не було.
 
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Тому з нового навчального року зміниться навчання у школах.
 
  • Середні школи переведуть на новий формат навчання.
  • Навчальний процес починатиметься пізніше - з 10-ї ранку.
  • А в особливо критичні періоди, школи можуть перейти на змішане або онлайн навчання.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до 1 вересня 2024 року планується відкрити ще кілька підзеиних шкіл шкіл, будівництво яких розпочнеться найближчим часом. 
 
Тэги:  діти, школа, навчання
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