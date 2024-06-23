23.06.2024 09:43 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 11

Богодухів - 10

Коломак - 13

Великий Бурлук - 12

Печеніги -11

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 13

Красноград - 10

Лозова - 12

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 22 червня 2024 року.