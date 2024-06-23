Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 22 червня 2024 року.
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Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
З ранку небо вкриють хмари, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Вранці і вдень не очікується опадів, але увечері можливий дощ.
Цього року 23 червня відзначають Трійцю — одне з дванадцяти найголовніших свят у житті православних християн.
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