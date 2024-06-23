На Харківщині люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів

Стало відомо, скількі постраждалих знаходитьсч у лікарнях Харківщини.
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Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
З ранку небо вкриють хмари, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Вранці і вдень не очікується опадів, але увечері можливий дощ.
Цього року 23 червня відзначають Трійцю — одне з дванадцяти найголовніших свят у житті православних християн.
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