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23.06.2024  09:00   

На Харківщині люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів

Стало відомо, скількі постраждалих знаходитьсч у лікарнях Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей. 
 
Четверо пацієнтів - у тяжкому стані, прооперовані. 
 
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Стан дітей 12 та 13 років - середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно. 
 
На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по будинку у Харкові.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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