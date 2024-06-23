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23.06.2024  08:21   Дмитро Колонєй

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по будинку у Харкові

Через ворожий авіаудар по Харкову загинуло 2 людини, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 23 червня 2024 року завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок. Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки. 
 

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За даною аресою внаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 22 червня 2024 року близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову чотирма УМПБ Д30-СН.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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