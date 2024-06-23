23.06.2024 07:30 Рита Парфенова

Трійця: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього року 23 червня відзначають Трійцю — одне з дванадцяти найголовніших свят у житті православних християн.

Трійця вважається одним із найважливіших релігійних свят нарівні з Різдвом та Великоднем. Свято встановлено на честь Пресвятої Трійці: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. В Україні Трійця – державне свято.



Напередодні Трійці відзначається батьківська субота, коли поминаються ті, кого не змогли поховати за християнськими обрядами, таких як безвісти зниклі або потонулі.



У день Трійці, відомий як Зелена неділя, храми та домівки прикрашаються квітами, лікарськими та пряними травами, що віриться, що допомагає відлякувати злих духів. Священики в цей день надягають зелені ризи і згадують перемогу Ісуса Христа над смертю під час молитов. Після церковних обрядів звичайно сідають за святковий стіл, відвідують родину та обмінюються солодощами.



Традиційно, молодь святкує Трійцю веселощами, співами та жартами. Дівчата в цей день кидають у воду вінки з квітів: якщо вінок рухається рівномірно, це означає, що шлюб наближається; напрямок руху вказує, з якого боку нарешті прийдуть свати. Якщо вінок залишається нерухомим, то весілля можна відкладати.



У цей день також звичайно готують березові віники, відомі за своїми цілющими властивостями. Традиція народних звичаїв вказує на багатий обрядовий календар, який поважається й сьогодні.



На Трійцю також є певні заборони: заборонено виконувати різні роботи, наприклад, різати, шити, працювати фізично, купатися в водоймах, ходити в ліс, рубати дерева, копати землю, вінчатися, лаятися, сваритися та заздрити.



Українці вірять, що на Трійцю не варто влаштовувати весілля, але можна свататися.

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23 червня відзначається День державної служби України. Це професійне свято встановлено Указом Президента Леоніда Кучми, враховуючи роль державної служби в процесі становлення України як суверенного, незалежного, демократичного, соціального, правового держави, а також за підтримки рішень Генеральної Асамблеї ООН.



Також в цей день відзначається і День державної служби ООН. Організація організації організації організації этот день специальные мероприятия, освещающие вклад в процесс развития стран.



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Весь світ сьогодні відзначає Міжнародний Олімпійський день, в пам’ять про відродження олімпійського руху в його сучасному вигляді.



Ідея про встановлення спеціального святкового дня, присвяченого олімпійському руху у всьому світі, і який дозволить розповісти людям про основні олімпійські принципи, вперше прозвучала на 41-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Стокгольмі в 1947 році, а ще через рік на 42 -й сесії МОК в Санкт-Моріце цей проект був офіційно затверджений.



Історична передпосилка для вибору дати свята послужила наступному з побутом. У червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн. 23 червня свій звіт представив ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен. В нем він познакомився зібраними з розробленими в організаційних основах Олімпійських ігор.



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Перший Міжнародний день вдови світове співтовариство відзначило в 2011 році. Ці дані дають можливість звернути увагу на важке положення жінок і дітей, які сталися без чоловічої опори.



За даними об'єднаних націй, на сьогоднішній день у світі організації насчитується близько 250 мільйонів людей, з них 115 мільйонів відчувають ніщету. Дуже багато вдов проживає в країнах, де бушуют збройні конфлікти; їх положення особливо важке: вони теряют чоловіків у молодому віці, при цьому винуждени воспитывать дітей в умовах бойових дій і без будь-якої підтримки з боку.

Також цього дня

У 1803 році Робер Фултон продемонстрував на реці Сене перше парове судно.



1860 – утворена Секретна служба США. Первоначальной задачи Сотрудников Службы были борьба с Поделкой долларов. Після вбивства в 1901 році президент США Уільяма Маккінлі в обов'язки Секретарної служби входила до охорони президента країни. Сьогодні Секретною службою охороняються сім'я президента, віце-президента, кандидати на президентський пост, колишні президенти, їх жінки або вдови і діти молодшого 1 6 років, а також відвідувачі США голови іноземних держав та інші знаменитості.



1868 – Кристофер Летем Шоулз із Вісконсіна запатентував пишучу машинку. Вона була розміром з великим столом, друкувала тільки великими буквами, причому машиністка не бачила результатів своєї роботи, оскільки папір знаходилася всередині машини.



1888 – у Києві відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому.



1888 – На свято печатників французького міста Лілля у виконанні робочого хо ра вперше прозвучав “Інтернаціонал”. Песня, написана поетом-комунаром Еженом Потьє відразу після розгрому Парижської комуни, спустя 17 років, була покладена на музику, виконану П'єром Дегейтером.



1917 – прийнятий Перший Універсал (основний закон) Української Радої, ім провозглашене на незалежність України.



1931 – народився Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА «Страчені світанки» (1995).



1961 – вступив у силу, підписаний у 1959 році Договору про світове наукове використання в Антарктиці.



1964 – Артур Мелін і Річард Кнерр запатентували гімнастичний обруч – Hula-Hoop.



1972 – народився Зінедин Зідан, зірка світового футболу, який був капітаном збірної Франції. Завершив кар'єру в 2006 році.



1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у прижках з шістьма – 6 м 3 см.



1990 – початок заселення Криму татарами, що повертаються з вигнання.



1998 – вперше в світі вироблена пересадка клітин людського мозку.



2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Іоанна Павла II в Україну.



2016 – на референдумі щодо членства Великобританії в ЄС більшість учасників (52% при явці 72%) проголосували за вихід Соединенного Королівства з Євросоюзу за.



2022 – Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Імені відзначають

за Новоюліанським календарем: Денис, Дмитро, Гнат, Захар, Ілона, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Олена, Павло, Петро, Ян.



за Юліанським календарем: Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Тетяна, Тимофей.