22.06.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 10

Золочів - 13

Богодухів - 10

Коломак - 12

Великий Бурлук - 11

Печеніги -11

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 12

Красноград - 10

Лозова - 11

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 червня 2024 року.