22.06.2024 09:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про події у Харківській області

Протягом доби з 21 по 22 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу в Ізюмському районі області.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У місті Харкові під час купання потонула 12-річна дівчинка. Подія сталася увечері 21 червня на водоймі Журавлівського гідропарку у Київському районі. Дитина купалась самостійно без нагляду батьків.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11951 особу, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.

За цей період здійснено 29 оперативних виїздів з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинили ворожі обстріли;

10 – на допомогу населенню;

2 – на перевірку після обстрілу;

4 – інші виїзди.

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