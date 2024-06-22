22.06.2024 08:30

Харківщина на ранок 22 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

22 червня 01:45 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобіля.

22:53 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Вільхівка, вул. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджено скління вікон приватного будинку.

16:00 Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Кирилівка, внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено магазин, дитячий садок, два приватні будинки.

15:00 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Липці. Влучання КАБа в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновано паркан та частково будівлю резервного гаражу.

14:46 Ізюмський р-н. с. Борова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль, 10 приватних будинків.

21 червня 10:00 м. Вовчанськ. Двоє працівників «Укрпошти потрапили під обстріл ворожого БПЛА. В результаті загинула жінка, травмовано чоловіка.

На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив.

На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, чотири іще тривають.

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