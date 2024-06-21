21.06.2024 19:29

Мешканець прифронтового села на Харківщині виявився шанувальником «СВО»

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного жителя села Гусинка Куп'янського району за виправдовування збройної агресії РФ проти України та окупації її території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік, згідно зі слідством, активно виступав на користь дій рф в Україні у чатах месенджера "Telegram" протягом 2023 року.

Він активно висловлював підтримку російських окупантів, називаючи бійців Вагнера справжніми героями, про яких ніхто не говорить погано. Чоловік також твердив, що з 2014 року саме українські війська обстрілювали мирне населення Донбасу, спотворюючи зображення захисників України, і стверджував, що цей конфлікт був затіяний англосаксонами.

Під час обшуку в житла обвинуваченого правоохоронці вилучили техніку з доказами його протиправної діяльності. Чоловіка тримають під вартою та судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканка Харківщини стверджувала, що ЗСУ обстрілює ракетами міста України та чекала на окупантів.