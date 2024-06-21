21.06.2024 20:05 Рита Парфенова

Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2024

Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2024.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Футбол.юа, у другому турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбулася зустріч між збірними Словаччини та України на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі.

На 17-й хвилині матчу номінальні господарі відкрили рахунок, коли Іван Шранц головою від Лукаша Гарасліна забив перший гол на дальній. Перший тайм завершився з перевагою збірної Словаччини 1:0.

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У другій половині гри українським футболістам вдалося змінити ситуацію на полі. Найперше Шапаренко відновив паритет, а потім Яремчук своїм голом відзначився вперше на цьому чемпіонаті, вивівши збірну України вперед. "Синьо-жовті" зуміли утримати вольову перемогу з рахунком 2:1 до фінального свистка.

Перемога дозволила Україні зрівнятися на три очки зі Словаччиною та Румунією. Відтепер у України знову є шанс вийти до 1/8 фіналу.