21.06.2024 20:37 Рита Парфенова

Інтенсивні бої на Куп'янському напрямку: 13 спроб наступу окупантів

Ворог не припиняє спроб поліпшити становище в зоні бойвоих дій на Харківщині.



Фото ілюстративне

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 19.00 21 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Куп'янському напрямку тривають бої в районах Стельмахівки, Новоселівки, Піщаного, Синьківки та Берестового.

Наразі зафіксовано п'ять активних боєзіткнень у цих населених пунктах. Загалом за день на цьому напрямку ворог здійснив 13 спроб наблизитися до наших позицій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.