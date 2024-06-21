Інтенсивні бої на Куп'янському напрямку: 13 спроб наступу окупантів

Ворог не припиняє спроб поліпшити становище в зоні бойвоих дій на Харківщині.
Фото ілюстративне
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 19.00 21 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
На Куп'янському напрямку тривають бої в районах Стельмахівки, Новоселівки, Піщаного, Синьківки та Берестового.
Наразі зафіксовано п'ять активних боєзіткнень у цих населених пунктах. Загалом за день на цьому напрямку ворог здійснив 13 спроб наблизитися до наших позицій.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.
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