21.06.2024 15:16 Рита Парфенова

Російські агресори б'ють КАБами по півночі Харківщини

Агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 21 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку окупанти використовували керовані авіабомби (КАБ) з напрямку бєлгорода (рф), обстрілюючи райони Липців, Зеленого та Нескучного.

На Куп'янському напрямку зафіксовано загалом вісім атак ворога, з яких дві – в районі Синьківки – ще тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі.