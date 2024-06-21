У Харкові потонула 12-річна дівчина

21.06.2024 21:17 Рита Парфенова

Трагедія сталася в Журавлівському гідропарку.

Ввечері 21 червня на водоймі Журавлівського гідропарку у Київському районі Харкова сталася трагедія: під час купання потонула 12-річна дівчинка.

Дитина перебувала у воді без нагляду батьків.

Обставини смерті неповнолітньої дівчини встановлює поліція . Про трагедію правоохоронцям повідомили 21 червня о 18:22.

Відомо, що дві однокласниці дві однокласниці без відома батьків пішли на Журавлівське водосховище. Одна з них, не вміючи плавати, зайшла глибоко у воду та почала тонути. Подруга покликала на допомогу жінку, яка відпочивала неподалік. Разом вони викликали рятувальників. Рятувальники витягли непритомну дівчинку з води та намагалися її реанімувати, але безуспішно.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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