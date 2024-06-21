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21.06.2024  18:59   Рита Парфенова

Відбудова житла на Харківщині: актуальний стан робіт

На Харківщині триває відновлення 24 багатоквартирних житлових об'єктів

будинок

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, станом на 21 червня 2024 року в Харківській області ведуться будівельно-відновлювальні роботи на 24 багатоквартирних житлових об'єктах, розпочаті минулого року. Відновлюються багатоквартирні житлові об'єкти Харківщини, пошкоджені або зруйновані внаслідок збройної агресії російських окупантів.

За інформацією Департаменту капітального будівництва ХОВА, роботи з відновлення багатоквартирних об'єктів житлового господарства ведуться у таких населених пунктах: селище Старий Салтів Чугуївського району, місто Дергачі, селища Докучаєвське та Рогань, село Руська Лозова Харківського району та місто Ізюм.

Загальна вартість відновлювальних робіт становить 420,5 мільйона гривень. З цієї суми 195,1 мільйона гривень виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а 8,1 мільйона гривень – з обласного бюджету.

На дев'яти об'єктах роботи вже завершені на 100%, а на трьох об'єктах відбудова виконана на 90%. Відновлювальні роботи на решті об'єктів тривають згідно з планом.

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Раніше РЕДПОСТ показав фото, як Харкові на вулиці Метробудівників у житловому будинку, що постраждав внаслідок бойових дій, тривають будівельні роботи.

Тэги:  відновлення, харків
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