20.06.2024 12:45 Рита Парфенова

Сезонні фрукти та ягоди: як змінилися ціни у Харкові

На ринках Харкова активно розширюється асортимент сезонних ягід та фруктів, зокрема продукція місцевих господарств стає все більш доступною.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, ціни на деякі види ягід наразі складаються наступним чином:

смородина – від 95 до 110 грн за кілограм;

порічка – від 60 до 70 грн за кілограм;

малина – від 85 до 120 грн за кілограм;

аґрус – від 65 до 80 грн за кілограм;

ожина – від 100 до 120 грн за кілограм;

вишня – від 80 до 100 грн за кілограм.

У порівнянні з початком літа ціни на черешню знизилися на близько 40% і зараз становлять від 60 до 90 грн за кілограм. Також помітний спад у ціні абрикос, на який ціна знизилася на приблизно 30%, і тепер варіюється від 70 до 100 грн за кілограм.

Представники департаменту пояснюють високі ціни на ягоди коротким сезоном та значним впливом врожаю і погодних умов. Також вони зауважують, що третій рік поспіль український ринок страждає від відсутності фруктів та ягід з південних регіонів країни, які залишаються під окупацією.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що майже п'ять десятків ринків та торгівельних площадок працюють у Харкові.