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20.06.2024  13:06   Рита Парфенова

«Елітного» алкоголю з каністр на 6 мільйонів гривень вилучили в Харкові (фото)

Поліція вилучила контрафактний алкоголь на суму понад 6 мільйонів гривень і повідомила про підозру особам, які виготовляли та реалізували незаконні алкогольні напої в Харкові.

У Харкові поліція вилучила контрафактний алкоголь на суму понад 6 мільйонів гривень
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисники, очолюваний 45-річним мешканцем Харківської області, без спеціальних дозволів займалися виготовленням алкогольних напоїв з етилового спирту, до якого додавали барвники та ароматизатори. Після фасування напої продавалися на місцевому ринку.
 
У Харкові поліція вилучила контрафактний алкоголь на суму понад 6 мільйонів гривень
 
За інформацією від слідчих ГУНП у Харківській області під наглядом прокуратури та з оперативним супроводом СБУ було проведено близько 30 обшуків. У результаті вилучено 11 тисяч літрів контрафактного алкоголю, 45 тонн спирту, обладнання для виробництва, тару, автомобілі та грошові кошти.
 
У Харкові поліція вилучила контрафактний алкоголь на суму понад 6 мільйонів гривень У Харкові поліція вилучила контрафактний алкоголь на суму понад 6 мільйонів гривень

Особам, затриманим у справі, повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, а також за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Передбачена санкція може включати до шести років ув'язнення з конфіскацією та знищенням зловживаної продукції та знарядь злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби поліцейські Харківщини отримали 1256 викликів від громадян.
Тэги:  фальсіфікат, алкоголь, харків
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