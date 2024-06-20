«Елітного» алкоголю з каністр на 6 мільйонів гривень вилучили в Харкові (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисники, очолюваний 45-річним мешканцем Харківської області, без спеціальних дозволів займалися виготовленням алкогольних напоїв з етилового спирту, до якого додавали барвники та ароматизатори. Після фасування напої продавалися на місцевому ринку.

За інформацією від слідчих ГУНП у Харківській області під наглядом прокуратури та з оперативним супроводом СБУ було проведено близько 30 обшуків. У результаті вилучено 11 тисяч літрів контрафактного алкоголю, 45 тонн спирту, обладнання для виробництва, тару, автомобілі та грошові кошти.

Особам, затриманим у справі, повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, а також за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Передбачена санкція може включати до шести років ув'язнення з конфіскацією та знищенням зловживаної продукції та знарядь злочину.

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