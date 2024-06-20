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20.06.2024  12:19   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини отримали 1256 викликів від громадян.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Більшість звернень стосувалися порушення законів і звичаїв, таких як привласнення чужого майна, шахрайство, хуліганство, та незаконний обіг наркотиків.
 
Особовий склад ГУНП Харківської області доставив для перевірки 20 осіб, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і пропагандистській діяльності.
 
На блокпостах Харківщини спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2800 транспортних засобів, щоб запобігти незаконному потраплянню зброї та наркотиків до населених пунктів.
 
Поліцейські виявили трьох осіб у незаконному обігу наркотичних речовин, із яких вилучили заборонені речовини.
 
Протягом доби на території області сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали 14 громадян. Поліція викрила чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинили ворожі обстріли.
Тэги:  поліція, харків
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