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20.06.2024  09:23   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 20 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив 4 пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.

Удень були завдані удари по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району, що спричинило пожежу у лісовому масиві на площі близько 7 га. До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда села Вільча та техніка лісгоспу.

Близько 16:00 ворог вдарив по селу Вільхівка Вільхівської громади Харківського району та закладу дитячого відпочинку у Харкові. У селі Вільхівка загинула 49-річна жінка, постраждав 60-річний чоловік, а пожежа охопила приватний будинок на площі 10 кв.м. Ліквідацією займалося одне відділення ДСНС. У Харкові обійшлося без пожежі, але 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

У селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли автомобільні покришки на площі 15 м² та легковий автомобіль. Постраждала 51-річна жінка, а пожежу ліквідували вогнеборці добровільної пожежної команди з селища Ківшарівка.

У селі Кругляківка Курилівської громади близько 17:00 внаслідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка на площі 5000 м², пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Обійшлося без постраждалих.

Загалі протягом доби з 19 по 20 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

  • 10 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 1 – на перевірку після обстрілу;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. Психологи ДСНС надають допомогу в евакопунктах. Від початку активних дій ворога евакуйовано 11 916 осіб, серед них 924 дитини та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, четверо отримали поранення внаслідок обстрілів військовими рф міста Харків та населених пунктів області протягом минулої доби.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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