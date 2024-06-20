    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові стався вибух невідомого пристрою, є постраждалий
20.06.2024  09:48   Рита Парфенова

У Харкові стався вибух невідомого пристрою, є постраждалий

37-чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, у житловому кварталі Харкова стався нещасний випадок через вибух невідомого вибухонебезпечного пристрою у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку.

Постраждав 37-річний чоловік.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинили ворожі обстріли.

Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Надзвичайні події Жінка підірвалася на міні-пелюсті у Харківській області 27.05 Надзвичайні події На нерозмінованих територіях Харківщини через пожежу детонують боєприпаси 14.04 Надзвичайні події На Харківщині рибалка підірвався на березі водосховища
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 