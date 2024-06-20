20.06.2024 09:48 Рита Парфенова

У Харкові стався вибух невідомого пристрою, є постраждалий

37-чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, у житловому кварталі Харкова стався нещасний випадок через вибух невідомого вибухонебезпечного пристрою у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку.

Постраждав 37-річний чоловік.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинили ворожі обстріли.