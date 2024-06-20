Про відключення світла 20 червня в Харкові розповіли в Укренерго

У четвер, 20 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.
«20 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 06:00 до 24:00», – йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково
Згідно з урядовою постановою, підприємства критичної інфраструктури, а також ті, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не підлягають відключенню від електромережі.
В Міненерго повідомили, що проти ночі 20 червня ворог атакував кілька об’єктів енергетичної інфраструктури в різних регіонах України. Під удар потрапили об'єкти в Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій та Київській областях.
Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.
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