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23.06.2024  15:17   Дмитро Колонєй

У Харкові призупинив роботу метрополітен

Станції метро Харкова працюють в режимі укриття.


У Харкові призупинив роботу метрополітен
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. 
 
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Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Харкова.
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