Ігор Терехов поінформував про загиблих через удар ворога

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди влучили окупанти.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що "один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Одна людина загинула. Четверо людей поранено".
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про обстріл та вибухи у Харкові.
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