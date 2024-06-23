23.06.2024 15:27 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про загиблих через удар ворога

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, куди влучили окупанти.



Ігор Терехов поінформував про загиблих через удар ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що "один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Одна людина загинула. Четверо людей поранено".

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про обстріл та вибухи у Харкові.