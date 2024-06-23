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23.06.2024  15:52   

Загарбники вдарили по дитячому навчальному закладу - Ігор Терехов

Кількість постраждалих у Харкові значно зросла.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за інфорфмацією мера Харкова Ігоря Терехова, наразі відомо про одного загиблого. Пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок.

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Ще троє постраждалих в іншому районі міста - там удар по дитячому навчальному закладу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про про обстріл та вибухи у Харкові.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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