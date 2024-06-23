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23.06.2024  16:31   

Стало відомо, у якому стані постраждалі через обстріл Харкова

Під час авіаудару по Харкову травмовано 10 людей.

Як повідомляє  РЕДПОСТ, внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районів Харкова травмовано 10 людей.
 
1 людина загинула. 
 
Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. 
 
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Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня. 
 
Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.
 
Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про ситуацію з електрикою у Харкові після ударів росіян.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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